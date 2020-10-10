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    • Ekonomi
    • 10.10.2020 Gazete
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    ye 441 TL: Her ay aile yardımı | Emekliler aile yardımı alacak mı?

    Memurlar Ocak’ta aile yardımını en az yüzde 3 zamlı almaya hazırlanırken; talepler hayata geçerse 2 çocuklu ye aylık 441 lira ek gelir verilecek. Peki, talepler hayata geçerse emekliler, aile yardımı alacak mı? İşte aile yardımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Ocak'ta memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak. Her ay verilen aile yardımı ödemeleri, maaşlar gibi en az yüzde 3 zamlanacak. Eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 79,24 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya yükselecek.




    Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 428 lira yerine 441 lira aile yardımı almaya başlayacak. Ocak'ta enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da artacak. Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.



    Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşmeye taşınan bu talebin önümüzdeki ay yapılması planlanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında karara bağlanmasını bekliyor. Aile yardımı, hem memur hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri için talep ediliyor.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 441 TL: Her ay aile yardımı | Emekliler aile yardımı alacak mı?