





Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 428 lira yerine 441 lira aile yardımı almaya başlayacak. Ocak'ta enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da artacak. Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.







Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşmeye taşınan bu talebin önümüzdeki ay yapılması planlanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında karara bağlanmasını bekliyor. Aile yardımı, hem memur hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri için talep ediliyor.





