"YAĞ DEPOLAMALARI İÇİN UYGUN BESİNLER SEÇİYORUZ"

Merkezde görevli Veteriner Hekim Nihal Bilgici Yıldız da ayıların bakımlarının titizlikle yapıldığını kaydetti. Ayılar için hassas olan bu dönemi sıkıntısız atlamak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Yıldız, şunları söyledi: "Kış uykusu öncesinde Metabolik hastalıklar, iç dış parazitler, kış uykusuna hazırlık aşamasında oluşabilecek hastalıkları önlemek amacıyla koruyucu hekimlik süreci başlıyor. Beslenmelerine dikkat ediyoruz. Yağ depolamaları için uygun besinler seçiyoruz. Ayı bakımı diğer hayvanlara göre farklı. Vahşi ve yırtıcı hayvanlar. Genellikle inatçı hayvanlardır. Saldırganlar ama bir o kadar da korkak ve meraklılar."