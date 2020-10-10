Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araba alacak tarafından araştırılıyor. Kamu bankaları tarafından normalleşme süreciyle sunulan uygun faizli konut ve taşıt kredisi fırsatları sona erdi. Fırsatlı tekliflerin sona ermesiyle kamu ve özel bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını açıkladı. Bu kapsamda araba almayı düşünenler bu kapsamda banka banka güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 50 bin TL krediyi 36 ay vadeyle ödeme şartları
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
YAPI KREDİ
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.28
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 65.751 lira
GARANTİ BBVA
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.47
Kredi taksiti: 1888 lira
Toplam ödeme: 68.256 lira
HALKBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.31
Kredi taksiti: 1833 lira
Toplam ödeme: 65.988 lira
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.30
Kredi taksiti: 1825 lira
Toplam ödeme: 65.988 lira
QNB FİNANSBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.61
Kredi taksiti: 1.940,28 TL
Toplam ödeme: 69.850,32 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.30
Kredi taksiti: 1825 lira
Toplam ödeme: 66.012 lira
AKBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.37
Kredi taksiti: 1.851,26 TL
Toplam ödeme: 66.636 lira
HSBC
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.80
Kredi taksiti: 2012 lira
Toplam ödeme: 72.708 lira
ING BANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.29
Kredi taksiti: 1.822 TL
Toplam ödeme: 65.596 TL
ALTERNATİFBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.31
Kredi taksiti: 1829 lira
Toplam ödeme: 66.119 lira