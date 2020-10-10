Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araba alacak tarafından araştırılıyor. Kamu bankaları tarafından normalleşme süreciyle sunulan uygun faizli konut ve taşıt kredisi fırsatları sona erdi. Fırsatlı tekliflerin sona ermesiyle kamu ve özel bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını açıkladı. Bu kapsamda araba almayı düşünenler bu kapsamda banka banka güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 50 bin TL krediyi 36 ay vadeyle ödeme şartları

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

YAPI KREDİ

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.28

Kredi taksiti: 1818 lira

Toplam ödeme: 65.751 lira