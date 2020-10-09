Tablet başvurusu yap! Askıda tablet başvuru formu! Uzaktan eğitime destek amaçlı tablet dağıtan kurumlar arasında bulunan Belediyeler aracılığı ile de çocuğunuzun eğitimi için tablet alabilirsiniz. Ücretsiz tablet başvurusu öğrenciler ve ailelerin sorguladığı konulardan birisi. İstanbul, Ankara, İzmir tablet başvurusu nasıl yapılır? Belediyeler ücretsiz tablet kampanyaları başlattı ve başvuru ekranları erişime açılmaya başlandı. Öğrenciler birçok belediyeye veya kuruma tablet başvurusu yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretsiz tablet başvurusu ise önümüzdeki hafta başlayacak.
HANGİ BELEDİYELER TABLET BAŞVURUSU ALIYOR?
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine verdiği burs desteğinin yanında; ilk ve orta okul ile lise öğrencilerinin yardımına koştu. İhtiyaç sahibi ve uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için,
100 bin ilk ve orta öğrenim öğrencisine 300 TL destek
40 bin öğrenciye kırtasiye desteği
30 bin üniversite öğrencisine 3 bin 200 TL'lik destek
Tüm eğitim kurumlarının dezenfekte edilmesi
İstanbul Gönüllüleri ile bilgisayar ve tablet desteği sağlıyor.
İletişim Bilgileri:
E-mail:bilgisayaretkinlik@istanbulgonulleri.org
Telefon: 0 533 031 2464
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Pandeminin ilk aylarında ihtiyacı olanlara bilgisayar ve tablet sağlayabilmek için dayanışma duyurusu yapan ilk belediye ABB olmuştu. Bu çalışması süren ABB ayrıca, Belediyeye bağlı birimlerde bulunan faal bilgisayarları randevu usulü ile öğrencilerin kullanımına açıyor. Başkan Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, belediyeye bağlı 47 birimde bulunan toplam 869 bilgisayar ihtiyaç sahibi öğrencilere öncelik verilerek randevu ile öğrencilerin hizmetine açılacak. Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarın yer aldığı ve salgın tedbirlerinin gözetileceği çalışma alanları hazırladık. Pandemiden ekonomisi olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerimizin evlatlarına öncelik vererek randevu ile hizmete açacağız."
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, maddi imkansızlıklar içinde eğitim görmeye çalışan tüm çocukların yanında olmayı hedeflediklerini açıklayarak, "İnternete erişemeyen çocuklarımız için 4 GB'lık 20 bin internet paketinden oluşan bir destek sağlayacağız. Tableti, bilgisayarı olmayan çocuklarımız için 2 bin adet tablet dağıtacağız. Belediye tesisleri eğitim merkezlerine dönüşecek." bilgisini verdi.
ESENLER BELEDİYESİ
Koronavirüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım" diyerek ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağış kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya ile birlikte dayanışmak isteyen vatandaşlardan alınacak bilgisayar, tablet ve televizyonlar uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrenciler ile buluşturulacak.
İletişim Bilgileri:
Telefon: 0 242 444 94 20
Başvuru: 444 9420
ESKİŞEHİR
Her yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) çatısı altında binlerce öğrenciye ücretsiz eğitim veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim ile birlikte derslerinden uzak kalan öğrenciler için de destek çalışması başlattı. Başkan Yılmaz Büyükerşen, ESMEK bünyesinde bulunan sınıfları uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için kullanacaklarını açıkladı ve belirlenecek 2 bin öğrenciye içinde soru bankası, MEB müfredatına uygun konu anlatımlı video, deneme sınavlarının bulunduğu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Online Destek Paketi dağıtacaklarını belirtti.
İletişim Bilgileri:
İnternet sitesi: https://esmek.eskisehir.bel.tr/egitimedestek/
Telefon: 0 222 220 76 88 – 0 222 220 76 99
ÇANAKKALE
Çanakkale Belediyesi, uzaktan eğitim sürecinde "Bilgisayarsız çocuk kalmasın" diyerek ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Belediye olarak ihtiyaç sahibi öğrenciler ve onlarla dayanışmak isteyen kentliler arasında köprü oluşturan Çanakkale Belediyesi, sıfır veya kullanılmış bilgisayar ve tabletleri Çanakkale'de ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.
Sosyal Hizmet Destek Müdürlüğü İletişim Bilgileri:
Telefon: 0 286 444 17 17 / 11 26
BOLU BELEDİYESİ
Bolu Belediyesi, "Ne Varsa İyilikte Var" diyerek kampanyayı başlattı. Belediye sözcüsü Rasim Özdemir, "EBA ile birlikte çok sayıda bilgisayar ve tablete ihtiyaç duyuluyor. Bu konuyla ilgili çok sayıda talep var. Biz mümkün olduğunca bunları karşılamaya çalışıyoruz. Ancak yetersiz kaldığımız durumlar da oluyor. O nedenle Bolu halkından da yardım bekliyoruz" diyerek Bolulu yardımseverlere çağrıda bulundu.
İletişim Bilgileri:
Telefon: 0374 444 26 58
KIRŞEHİR BELEDİYESİ
Kırşehir Belediyesi, "İyi bir eğitim bütün çocuklarımızın hakkı" diyerek, uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için tablet-bilgisayar yardım kampanyası başlattı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hediye edilecek bilgisayar ve tabletleri ihtiyaç sahibi öğrenciler ile buluşturacak.
İletişim Bilgileri:
Telefon: 0 386 214 10 10 / 0 552 450 40 40
DENİZLİ BELEDİYESİ
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ücretsiz tablet dağıtımının başladığına yer verildi.
BURDUR BELEDİYESİ
Burdur Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için ihtiyaç sahipleri ile dayanışmak isteyenleri buluşturacak "Askıda tablet ve internet" kampanyasını başlattı. Başlatılan kampanya ile ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Belediye olarak biz hiçbir çocuğumuz, eğitim gören gencimiz, ailemiz uzaktan eğitimden mahrum kalmasın, eğitim öğretime ara verilmesin diye tablet ve internet kampanyası başlatalım istedik. Hayırsever hemşerilerimizin, bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz" diye konuştu.
Kültür ve Sosyal İşleri İletişim Bilgileri:
Telefon: 0248 233 53 90
KADIKÖY BELEDİYESİ
İstanbul Kadıköy Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği için 8 Eylül tarihinde başlattığı bilgisayar destek kampanyası devam ediyor. "Bir Bilgisayar Bir Gelecek" diyerek başlatılan kampanyada şimdiye kadar 63 bilgisayar yardımı yapıldığı açıklandı.
İletişim Bilgileri:
Telefon: 0216 444 55 22
BAĞCILAR BELEDİYESİ
Bağcılar Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda ücretsiz tablet başvurularının alındığına yer verildi.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 10 bin tablet dağıtılacağına yer verildi.
ADANA
Adana Büyükşehir Belediyesi, şefkat köprüsü adlı siteden tablet bağışı alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
TUZLA BELEDİYESİ
Tuzla Belediyesi, başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda öğrenciye tablet veriyor.
SANCAKTEPE BELEDİYESİ
Sancaktepe Belediyesi de diğer belediyeler gibi ücretsiz tablet dağıtımı yapıyor.
TABLET NEDİR?
Tablet pcler hem tablet hemde bilgisayar (laptop) özelliklerini bir araya toplayan yeni nesil cihazlardır.
Tablet, dokunmatik bir arayüze sahip kablosuz, kolay taşınabilir bir kişisel dijital asistandır (PDA). Bilgisayarların sahip olduğu özelliklerin kısıtlı bir kısmına sahiptir. Tabletler genellikle bir dizüstü bilgisayardan daha küçük fakat bir akıllı telefondan daha büyüktür.
PDA (Psersonal Digital Assistant): Türkçede "kişisel dijital asistan" olarak kullanılan kavram, son zamanlarda akıllı telefonları ve tabletleri tanımlamak için kullanılıyor.
Tablet PC, kişisel bir dijital asistan (PDA) ile dizüstü bilgisayar arasında bir melez olan taşınabilir bir bilgisayardır. Dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir ayrıca portatif veya sabit bir klavyeye sahiptir. Tablet pcler bir çok yerde "2 in 1" ya da "2 si bir arada bilgisayar" terimleriyle de anılıyorlar.
Tablet Pcler normal tabletlerden daha üstün özelliklere sahiptir. Yerleşik Web tarama yeteneklerine, çoklu bağlantı seçeneklerine, kapasitif dokunmatik ekranlara sahiptir bununla birlikte multimedya yani dahili ses ve görüntü çıkışlarına (HD dahil) sahiptir. Tablet PC'lerde, kullanıcıların ekranları dikey veya yatay modda görüntülemelerine olanak veren ivmeölçer denilen ayarlama seçenekleri de bulunur.
Günümüz teknoloji dünyasında BYOD (Bring Your Own Device yani kendi cihazını kullan/getir) sistemi ile çalışan iş yerlerinde, kullanıcılar artık kendi bilgisayarlarını getirmekte, durum böyle olunca insanlar taşıması ve diğer özellikleri sayesinde tablet pclere yöneldi. Popülaritesi de böylece arttı.