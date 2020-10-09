İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, maddi imkansızlıklar içinde eğitim görmeye çalışan tüm çocukların yanında olmayı hedeflediklerini açıklayarak, "İnternete erişemeyen çocuklarımız için 4 GB'lık 20 bin internet paketinden oluşan bir destek sağlayacağız. Tableti, bilgisayarı olmayan çocuklarımız için 2 bin adet tablet dağıtacağız. Belediye tesisleri eğitim merkezlerine dönüşecek." bilgisini verdi.

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ESENLER BELEDİYESİ

Koronavirüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.

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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım" diyerek ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağış kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya ile birlikte dayanışmak isteyen vatandaşlardan alınacak bilgisayar, tablet ve televizyonlar uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrenciler ile buluşturulacak.

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 242 444 94 20

Başvuru: 444 9420