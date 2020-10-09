İl ilçe belediyeleri tablet başvurusu başlattı! İşte ücretsiz tablet laptop veren yerler!

Bu il ve ilçelerde yaşayan öğrenciler için sevindirici bir haber geldi. Bu anlamda bedava tablet ve laptop başvurusu başladı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından başlatılan Haydi Şimdi laptop dağıtımı kampanyasının ardından yurt genelinde uzaktan eğitim seferberliği devam ediyor.
ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.
Bakanlık, 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği "hibrit eğitim modeli" planlaması yaptı.
Bu kapsamda bazı dersler yüz yüze işlenecek, bazı dersler de TRT EBA kanalları, dijital eğitim platformu EBA ve canlı dersler kanalıyla yürütülecek.
Bakanlık tarafından uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilen EBA Destek Merkezlerinin sayısı Türkiye genelinde 12 bin 238'e ulaştı, önümüzdeki süreçte sayı daha da arttırılacak.
BURSA
Bursa Belediyesi henüz tablet duyurusu yayımlamadı ama yardım sayfasından başvuru yaparak tablet ve bilgisayar başvurunuzu yapabilirsiniz.
https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru
İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kampanyada binlerce kişiye ücretsiz tablet veriliyor.
KAYSERİ
Kayseri Belediyesi, henüz tablet duyurusu yayımlamadı. Ancak başvuru sayfasından tablet ihtiyacınızı belediyeye iletebilirsiniz.
https://www.kayseri.bel.tr/beyaz-masa
DENİZLİ
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ücretsiz tablet dağıtımının başladığına yer verildi.
https://www2.denizli.bel.tr/ogrenimyardimi/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
BAĞCILAR
Bağcılar Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda ücretsiz tablet başvurularının alındığına yer verildi.
http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/473/19743/uzaktan-egitim-icin-bagcilar-dayanismasi.aspx
YEŞİLYURT
Yeşilyurt Belediye Başkanlığı tablet başvurusu devam ediyor.
MERKEZEFENDİ
Merkezefendi Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda , belediyelere yapılan eşya yardımlarından faydalanmak için online başvuru gerektiği bildirildi.
merkezefendi.bel.tr/merkezeli/
KONYA
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 10 bin tablet dağıtılacağına yer verildi.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Belediyesi tarafından yayımlanan askıda tablet uygulaması ile binlerce öğrenciye tablet verilecek.
http://askida.besiktas.bel.tr/
ADANA
Adana Büyükşehir Belediyesi, şefkat köprüsü adlı siteden tablet bağışı alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
KONYAALTI
Konyaaltı Belediyesi, belediye bütçesinden tablet alınacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını duyurdu.
https://www.konyaalti.bel.tr/haberler/20584-konyaalti-belediyesi-nden-ihtiyac-sahibi-ogrencilere-tablet-destegi
BOLU
Bolu Belediyesi ücretsiz tablet dağıtıyor. Binlerce öğrenciye verilecek tablet için başvuru bilgileri aşağıdaki sayfada.
https://www.bolu.bel.tr/dagitilacak-tablet-ve-internet-paketi-icin-basvurular-bugun-sona-eriyor/
TUZLA
Tuzla Belediyesi, başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda öğrenciye tablet veriyor.
https://www.tuzla.bel.tr/icerik/11/6916/askida-tablet-ile-kesintisiz-egitime-tam-destek.aspx