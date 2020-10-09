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    • Ekonomi
    • 09.10.2020 08:32
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    • 09.10.2020 08:32
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    Son dakika: 34 personel alacak!

    'ın 'de yayımlanan ilanına göre, bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 32 personeli ve 2 uzman olmak üzere toplam 34 kişi 'de çalışacak. Söz konusu pozisyonlar için 'e kadar başvuru yapılması gerekecek.

    TÜBİTAK 34 personel alacak!

    Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde () görev yapmak üzere 34 personel istihdam edecek.

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, TÜSSİDE bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 32 personeli ve 2 uzman olmak üzere toplam 34 kişi 'de çalışacak. Söz konusu pozisyonlar için 'e kadar başvuru yapılması gerekecek.

    Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca Aile, Çalışma ve Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.

    İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: TÜBİTAK 34 personel alacak!