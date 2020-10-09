Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.10.2020 23:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2020 23:58
    ABONE OL

    indirimleri duyuruldu! İşte 'ta hafta sonu fırsatlı ürünleri

    yla hafta sonu birbirinden dikkat çekecek indirimli fiyat listesi duyuruldu. 'ta bu hafta Sinbo Dik Süpürge, Sinbo Kulak ve Burun Kıl Alma Cihazı, Lenovo Kablolu Kulaklık, Aprilla Led Işıklı Makyaj Aynası, Wellsoft TV Battaniyesi, Ace Ultra Çamaşır Suyu, Sleepy Sensitive Islak Havlu, Ahşap Görünümlü 4’lü Askı ve Beehome Pratik Tablet Mop tercih edileceğe benziyor. İşte ŞOK 10 Ekim aktüel kataloğu indirimleri

    takvim.com.tr
    ŞOK 10 Ekim aktüel kataloğu indirimleri duyuruldu!

    ŞOK 10 Ekim aktüel kataloğu indirimli ürün fiyat listesi belli oldu. Teknoloji ve temizlik ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Lenovo Kablolu Kulaklık, Aprilla Led Işıklı Makyaj Aynası, Sinbo Dik Süpürge, Ahşap Görünümlü 4'lü Askı, Beehome Pratik Tablet Mop ve Sleepy Sensitive Islak Havlu fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte ŞOK'ta hafta sonu fırsatlı ürünleri

    ŞOK 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Kablolu Kulaklık
    • 3,5 mm Jak girişi
    • 1,2 mt kablo uzunluğu
    • Çağrı, müzik başlatma ve durdurma

    Ahşap Görünümlü 4'lü Askı
    • 360 derece dönebilir askı kancası
    • Omuz ve pantolon askısı alanı

    Dik Süpürge
    • El süpürgesi olarak kullanım imkanı
    • 1.5 L toz hazne kapasitesi
    • Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
    • Motor koruma filtresi
    • Üçgen yer aparatı
    • 5 m kablo uzunluğu
    • 6 m çalışma yarıçapı

    Pratik Tablet Mop
    • Otomatik katlama
    • Mikrofiber mob
    • Kıl, tüy temizleme fırça aparatı

    Oyuncak Ütü ve Masası

    Kadın Wellsoft Ev Patiği
    • 35-36, 37-38, 39-40 numara aralığında

    Alüminyum Kurutmalık
    • 17,5 mt asma kapasitesi
    • Katlanabilir

    Ahşap Tuvalet Kağıtlığı
    • 15x17x57 cm
    • kolay kurulum, vidasız montaj
    • 4 kat rulo tuvalet kağıdı haznesi

    Ace Ultra Çamaşır Suyu
    • Dağ Tazeliği/ Okaliptüs - 810 gr

    Sleepy Sensitive Islak Havlu
    3x50 Yaprak
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi ŞOK 10 Ekim aktüel kataloğu indirimleri duyuruldu! İşte ŞOK'ta hafta sonu fırsatlı ürünleri