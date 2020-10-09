ŞOK 10 Ekim aktüel kataloğu indirimli ürün fiyat listesi belli oldu. Teknoloji ve temizlik ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Lenovo Kablolu Kulaklık, Aprilla Led Işıklı Makyaj Aynası, Sinbo Dik Süpürge, Ahşap Görünümlü 4'lü Askı, Beehome Pratik Tablet Mop ve Sleepy Sensitive Islak Havlu fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte ŞOK'ta hafta sonu fırsatlı ürünleri

ŞOK 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

Kablolu Kulaklık

• 3,5 mm Jak girişi

• 1,2 mt kablo uzunluğu

• Çağrı, müzik başlatma ve durdurma