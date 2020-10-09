Günlük 2 saat evde çalışmayla 1.750 TL kazanın! Evde paketleme işi için tıklayınız!

Günlük yapabileceğiniz paket sayısı 800 civarında olacaktır ve bu iş sadece sizin 2 saatinizi almaktadır. Eğer siz daha fazla zaman ayırırsanız kazanacağınız parada o kadar fazla olacaktır. Özellikle ev hanımları bu işi evlerinde yaparak evinin bir çok ihtiyacını karşılayabilmektedir.