Günlük 2 saat evde çalışmayla 1.750 TL kazanın! Evde paketleme işi için tıklayınız!

Günlük yapabileceğiniz paket sayısı 800 civarında olacaktır ve bu iş sadece sizin 2 saatinizi almaktadır. Eğer siz daha fazla zaman ayırırsanız kazanacağınız parada o kadar fazla olacaktır. Özellikle ev hanımları bu işi evlerinde yaparak evinin bir çok ihtiyacını karşılayabilmektedir.
Evde Makale Yazma ile Ek Gelir
Son dönemlerde oldukça trend olan iş kollarından birisi de makale yazarlığı. İnternet siteleri için belli başlı konularda uzun makaleler hazırlayarak evden ek gelir elde edebilirsiniz. Bu iş imkanları aracı firmalarla yada firek makele satın almak isteyen internet siteleri ile konuşarak yapabilirsiniz.
Evde Boncuk Paketleme ile Ek Gelir
Evde kadınların büyük ilgi gösterdiği boncuk paketleme işi için sistem kına paketleme ile aynı şekilde işliyor. Ancak boncuk paketleme işi el yeteneği istiyor ve yılın her dönemi yoğun bir şekilde yapılabiliyor. Boncuk paketleme işinde de firmalar adresinize malzemeleri teslim ediyor ve belli sürede istenilen sayıda paketlenme yapılmasını istiyorlar.
Evde İplik Temizleme ile Ek Gelir
Bu iş imkanı diğerlerine nazaran biraz daha zahmetli. Firmalar parça kumaşları sizlere getiriyorlar ve bu parça kumaşlardan iplik çıkarmanız talep ediliyor. Parça başı ödeme yapılan bu iş için el yeteneği gerekiyor.
Evde Nikah Şekeri Paketleme ile Ek Gelir
Evde nikah şekeri paketleme işi oldukça yaygın. Çok sayıda firma bu konuda ilanlar veriyor. Evlere teslim edilen malzemeler ile nikah şekeri paketlemesi yapılıyor. Paketleme başı belli bir ücret çalışanlar toplu ödemeler alabiliyorlar.
Evde Kına Paketleme ile Ek Gelir
Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar için yapılabilecek işler arasında evde kına paketleme işi bulunuyor. Bu iş özellikle düğünlerin çok olduğu dönemlerde çok fazla rağbet görüyor. Firmalar evinde çalışma isteyenlere kına ve diğer paketleme malzemelerini bırakıyorlar. Belli bir sürede istenilen sayıda kına paketleme işi yapılıyor. Bu sayede evde ek gelir elde edilmiş oluyor.