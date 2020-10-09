Folkart yeni Vega için düğmeye bastı

FOLKART Yapı, yatırımlarını hızla sürdürüyor. İzmir'de körfezin tam karşısında yükselmeye başlayan Folkart Vega projesinin yoğun ilgi görmesi üzerine, şirket projenin yanındaki araziyi de satın aldı. Folkart, bu arazide yeni bir konut projesi için düğmeye bastı. Folkart'ın yeni projesi, İzmir Yeni Kent Merkezi'nin Liman arkası konumundaki Folkart Vega'nın hemen yanındaki alanda inşa edilecek. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Yeni projemiz, yine komşusu Folkart Vega ile uyum sağlayacak bir anlayışla, çevreci yaşam alanlarının öne çıktığı bir yaklaşım eşliğinde, İzmir'e çok yakışacak bir proje olacak" dedi.