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    • Ekonomi
    • 09.10.2020 Gazete
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    Ege ve Akdeniz ’u solladı

    Pandemi süreci nedeniyle online çalışma ve eğitim sistemine geçilmesi sahil bölgelerindeki hareketliliği sürekli hale getirdi. ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu , en yoğun talep ve göç alan bölgelerin başında olan 'da Ocak-Ağustos arasında genel ortalamada yüzde 20'nin, ise yüzde 40'ın üzerinde fiyat artışları yaşandığını söyledi.

    Ege ve Akdeniz İstanbul’u solladı
    Pandemi süreci nedeniyle online çalışma ve eğitim sistemine geçilmesi sahil bölgelerindeki hareketliliği sürekli hale getirdi. ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, en yoğun talep ve göç alan bölgelerin başında olan 'da Ocak-Ağustos arasında genel ortalamada yüzde 20'nin, ise yüzde 40'ın üzerinde fiyat artışları yaşandığını söyledi. Bazı bölgelerdeki metrekare birim fiyatlarının fiyatlarını geride bıraktığını ifade eden İdikut, "'de yılbaşından itibaren genel ortalamada yüzde 17, yeni projelerde yüzde 20'nin üzerinde fiyat artışları yaşandı" dedi.
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