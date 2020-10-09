Ege ve Akdeniz İstanbul’u solladı

Pandemi süreci nedeniyle online çalışma ve eğitim sistemine geçilmesi sahil bölgelerindeki hareketliliği sürekli hale getirdi. ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, en yoğun talep ve göç alan bölgelerin başında olan Bodrum'da Ocak-Ağustos arasında genel ortalamada yüzde 20'nin, yeni projelerde ise yüzde 40'ın üzerinde fiyat artışları yaşandığını söyledi. Bazı bölgelerdeki metrekare birim fiyatlarının İstanbul fiyatlarını geride bıraktığını ifade eden İdikut, "İzmir'de yılbaşından itibaren genel ortalamada yüzde 17, yeni projelerde yüzde 20'nin üzerinde fiyat artışları yaşandı" dedi.