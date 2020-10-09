Eylül ayında yerli yatırımcı sayısının 1 milyon 750 bini aştığı borsada, özellikle BİST-100 dışı hisselere yoğun bir talep var.
Yatırımcı sayısında yıl başından bu yana yaşanan 556 bin kişilik artışın 460 bini BISTTüm- 100 hisselerinde yaşandı.
Bu durum yatırımcıların çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor.
Başta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olmak üzere sektördeki analistler de yatırımcılara önemli uyarılarda bulunuyor.
Yatırımcılara özellikle Yıldız ve Ana Pazar hisselerini öneren uzmanlar, tüyo ile hareket edilmemesi gerektiğini, kredi çekerek borsaya girilmemesini öneriyor.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) borsada yatırım yapacak olanlara öncelikle risklerini belirlemelerini tavsiye etti. Bilgi notunda, şu tavsiyelerde bulunuldu:
"Farklı araçlardan sepet yapın, kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçının.
Arkadaş, sosyal medya tavsiyesi ve tüyo ile hisse senedi almayın. Araştırmaları ve KAP açıklamalarını okuyun."
"Tanımadığınız enstrümanlarda işlem yapmayın" çağrısında bulunan TSPB, büyük riskler alarak kısa vadede yüksek kazanç elde etmenin peşinden koşulmaması gerektiğini ve bunun tesadüfler dışında mümkün olmadığını bildirdi.
Yatırım yapılan ürünlerin yanı sıra vadenin de çeşitlendirilmesi gerektiğini dikkat çeken TSPB, "Aşırı yüksek kaldıraç kullanmayın, borç alarak yatırım yapmayın.
İkili opsiyon gibi aşırı yüksek riskler taşıyan ürünleri sunan merdiven altı şirketlere kesinlikle itibar etmeyin" tavsiyesinde bulundu