Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarındaki son durumu kapanış saatlerinden itibaren merak konusu oluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9460 liradan güne başladı. Serbest piyasada ilk saatlerde 9,3500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3520 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9270 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 9 Ekim döviz kurlarında son alış satış fiyatları
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
Sterlin
ALIŞ(TL) 10,2338
SATIŞ(TL) 10,2401
ALTININ KİLOGRAMI 487 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 472 bin lira, en yüksek 488 bin 614,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 487 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 296 milyon 449 bin 269,76 lira, işlem miktarı ise 2.687,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 299 milyon 698 bin 828,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 369 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.067 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.003 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 4.939 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.001 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 19.590 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1775'ten işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi görüşmelerine yeniden dönebileceklerinin sinyalini vermesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını bildirdi.
Dün Almanya'da, bugün de İngiltere ve Fransa'da açıklanan sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalmasının pay piyasalarında alımları sınırladığını kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve Brexit görüşmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsaları karışık bir seyir izledi.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi görüşmelerine yeniden katılabileceklerinin sinyalini vermesinin ardından ABD borsaları pozitif bir seyir izlese de, küresel bazda açıklanan makro ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması nedeniyle Asya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.
Bugün, uzun tatil sonrası işleme açılan Çin pay piyasalarındaki güçlü alışlarla Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,6 değer kazanarak 3.270 puana çıktı.
Hane halkı harcamalarının beklentilerin altında kaldığı Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 23.620 puana düşerken, dolar/yen paritesi de yüzde 0,1 azalışla 105,94 seviyesinden işlem görüyor.
Hindistan Merkez Bankası'nın beklentilere paralel politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 4'te sabit bırakması sonrası Sensex endeksi yüzde 0,8 yükselişle 40.514 puanda, Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 24.095 seviyelerinde seyrediyor.
Güney Kore'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,9460 liradan, avro 9,3520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,9440 liradan alınan dolar, 7,9460 liradan satılıyor. 9,3500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9270 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.