Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarındaki son durumu kapanış saatlerinden itibaren merak konusu oluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9460 liradan güne başladı. Serbest piyasada ilk saatlerde 9,3500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3520 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9270 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 9 Ekim döviz kurlarında son alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

Sterlin

ALIŞ(TL) 10,2338

SATIŞ(TL) 10,2401