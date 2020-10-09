Bu ilde evi olanlar yaşadı! Koronavirüs sonrası rekor artış

Ceylan, bu nedenle insanların Bodrum'a ilgisinin arttığını, yazlıklara ciddi talep olduğunu kaydederek, "Yüksek talep nedeniyle ilçemizde son dönemde konut satışları katlandı. Talep yüksek olunca fiyatlarda da yüzde 30'a varan oranlarda artış yaşandı." diye konuştu.

Mevsimin uzaması ve okulların açılmaması nedeniyle insanların Bodrum'da ayrılmadığını anlatan Ceylan, "Kışlık nüfusu 200 bin civarında olan ilçemizde şu anda 400 bin kişi yaşıyor. Vatandaşlar yazlık evlerini kışın da kullanmak için tadilat yaptırıyor." açıklamasında bulundu.

"SATIŞLAR KATLANDI"

Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, pandemi nedeniyle müstakil ve bahçeli evlere ilginin arttığını belirterek, büyükşehirlerde ise düşük katlı binalarda bulunan dairelerin satışının hızlandığını söyledi.

Kendilerinin, Bodrum'da, çok özel bir bölgede, çam ve zeytin ağaçları arasında müstakil villalardan oluşan Mesa Bodrum projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Boysanoğlu, "Son dönemde satışlar katlandı. İnsanlar Bodrum'un havasını beğeniyor, burada yaşamak istiyor." dedi.

Boysanoğlu, projede 244 konut bulunduğunu kaydederek, bunların 48 adedinin villa, diğerlerinin ise rezidans olduğunu, büyüklüklerinin 95 ile 890 metrekare arasında değiştiğini anlattı.