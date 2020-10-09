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    • Ekonomi
    • 09.10.2020 23:20
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    • 09.10.2020 23:20
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    nda yeni fırsatlar! 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde o ürünler yüzde 50 indirimli

    nda yeni fırsatlar yarından itibaren raflarda yerini alacak. 'de bu hafta Muratbey sürmeli tam yağlı beyaz peynir, Keskinoğlu Omega 3 yumurta, Torku pastörize süt, Baştacı dana pastırma, Ovadan Osmancık pirinç, Inflame 15W LED ampul ve 10 TL üzeri alışverişlerinizde Oreo kremalı kakaolu bisküvi dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte A101 10 Ekim aktüel kataloğu ürün fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    A101 10 Ekim aktüel kataloğunda yeni fırsatlar!

    A101 10 Ekim aktüel kataloğu ile yarından itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi duyuruldu. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde o ürünler yüzde 50 indirimli ürünler dikkat çekecek. A101'de hafta sonu Keskinoğlu Omega 3 yumurta, Baştacı dana pastırma ve Ovadan Osmancık pirinç ürünleri tercih edileceğe benziyor. İşte A101'de hafta sonu fırsatları

    A101 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL

    Seyidoğlu Tahin 19,95 TL

    Milka Bonibon Çikolatalı Draje 4,75 TL

    Hayat su ürünlerinde 2-4-6'lı Al kampanyaları

    Torku Dana Kangal Sucuk 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 9,95 TL

    Bebek bez ürünlerinde indirim fırsatları

    Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar

    Ülker Kremalı 4'lü Bisküvi 2,65 TL
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    Haberler Ekonomi A101 10 Ekim aktüel kataloğunda yeni fırsatlar! 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde o ürünler yüzde 50 indirimli