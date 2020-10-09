A101 10 Ekim aktüel kataloğu ile yarından itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi duyuruldu. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde o ürünler yüzde 50 indirimli ürünler dikkat çekecek. A101'de hafta sonu Keskinoğlu Omega 3 yumurta, Baştacı dana pastırma ve Ovadan Osmancık pirinç ürünleri tercih edileceğe benziyor. İşte A101'de hafta sonu fırsatları

A101 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞU