A101 10 Ekim aktüel kataloğu ile yarından itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi duyuruldu. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde o ürünler yüzde 50 indirimli ürünler dikkat çekecek. A101'de hafta sonu Keskinoğlu Omega 3 yumurta, Baştacı dana pastırma ve Ovadan Osmancık pirinç ürünleri tercih edileceğe benziyor. İşte A101'de hafta sonu fırsatları
A101 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL
Seyidoğlu Tahin 19,95 TL
Milka Bonibon Çikolatalı Draje 4,75 TL
Hayat su ürünlerinde 2-4-6'lı Al kampanyaları
Torku Dana Kangal Sucuk 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 9,95 TL
Bebek bez ürünlerinde indirim fırsatları
Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar
Ülker Kremalı 4'lü Bisküvi 2,65 TL