2020 Nobel Ekonomi Ödülü, ihale teorisinin geliştirilmesine yaptıkları karkılardan dolayı, Stanford Üniversitesi'nden Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verildi.

Nobel Ödül Komitesi, Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, "Alfred Nobel anısına verilen 2020 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü 'ihale teorisinde iyileştirmeler ve yeni hale formatları için buluşlar' için Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verildi" dedi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada, "(Milgrom ve Wilson) Kavrayışlarını radyo frekansları gibi geleneksel yolla satışları zor olan mallar ve hizmetler için yeni ihale formatları tasarlamakta kullandılar" denildi.

Nobel ödülleri her yıl, dinamiti bulan ve 1896 yılında hayatını kaybeden İsveçli mucit Alfred Nobel isteiği üzerine fizik, kimya, tıp, barış ve edebiyat dallarında veriliyor.

Alfred Nobel Anısına Verilen Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü, 1969 ve 2019 yılları arasında 51 kez 84 kişiye verildi.