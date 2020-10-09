3 ayda yarım milyon Ukraynalı turist geldi

Alpaslan, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, toplantının verimli geçtiğini, iki ülkenin turizmdeki deneyimlerinin paylaşıldığını belirtti.

Türkiye ile Ukrayna'nın uzun bir süredir iki dost ve komşu ülke olarak ilişkilerini geliştirdiğini anlatan Alpaslan, bugünkü toplantıda da turizm potansiyelinin değerlendirildiğini söyledi.

Salgın sürecinde dünyada turizm hareketlerinin başladığında Türkiye'yi ilk ziyaret eden ülkelerin başında Ukrayna'nın geldiğini aktaran Alpaslan, "Temmuzun başından itibaren çok yoğun şekilde Ukraynalı misafirlerimiz ülkemize geldi. Bu bizi de memnun etti. Toplantıda ziyaretler de değerlendirildi. Turistlerin de ülkemizde olmaktan duydukları memnuniyeti burada tekrar görmüş olduk." dedi.

Toplantıda Güvenli Turizm Sertifika sistemi ve güncel çalışmalar hakkında da tarafları bilgilendirdiklerini belirten Alpaslan, karşılıklı iş birliğinin devam etmesi, dünyanın daha uzak ülkelerinden gelecek turistlerin hem Türkiye'yi hem de Ukrayna'yı içine alacak bir paket tur organizasyonu konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Alpaslan, bir sonraki toplantının Ukrayna'da yapılmasının da kararlaştırıldığını bildirdi.