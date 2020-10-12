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    • Ekonomi
    • 12.10.2020 10:27
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    • 12.10.2020 10:27
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    Merkez Bankası 2020 Ağustos ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı | 2020 Ağustos son durum

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesine ait verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verdi.

    AA
    Piyasalar bekliyordu! Merkez Bankası açıkladı

    Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

    Buna göre, Ağustos 2019'da 3 milyar 314 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 613 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

    Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 948 milyon doları artarak 5 milyar 347 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

    Geçen yılın ağustos ayında 6 milyar 249 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın ağustos ayında 973 milyon dolar fazla verdi.

    Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 589 milyon dolar azalarak 570 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 milyon dolar artarak 107 milyon dolar oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 374 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

    TCMB tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

    Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 973 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

    Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 7 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 502 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

    Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, ağustos ayında bankalar 286 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 17 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 980 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 288 milyon dolar net artış kaydetti.

    Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ağustos ayında bankalar 100 milyon dolar, genel hükümet 62 milyon dolar ve diğer sektörler 774 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

    Resmi rezervlerde ise ağustos ayında 7 milyar 602 milyon dolar net azalış gözlendi.

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşmişti.

    Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

    2019 Ocak-Ağustos 2020 Ağustos 2020 Ocak-Ağustos
    A- CARİ İŞLEMLER HESABI 5.299 -4.631 -26.465
    1. İhracat 118.874 12.262 101.630
    2. İthalat 129.523 17.609 127.229
    Mal Dengesi -10.649 -5.347 -25.599
    3. Hizmet Gelirleri 41.345 3.061 21.665
    4. Hizmet Giderleri 17.510 1.882 16.521
    Mal ve Hizmet Dengesi 13.186 -4.168 -20.455
    5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.000 512 4.094
    6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 12.259 1.082 10.042
    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 4.927 -4.738 -26.403
    7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 372 107 -62
    B. SERMAYE HESABI 44 -9 -27
    C. FİNANS HESABI -440 117 4.491
    8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.868 162 1.592
    9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.396 536 4.286
    10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.948 717 -1.056
    11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.295 -1.256 -15.402
    11.1. Hisse Senetleri 434 -1.007 -5.444
    11.2. Borç Senetleri 3.861 -249 -9.958
    12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 8.699 2.126 -3.569
    12.1. Merkez Bankası 0 0 0
    12.2. Genel Hükümet 1 0 14
    12.3. Bankalar 7.420 1.819 2.671
    12.4. Diğer Sektörler 1.278 307 -6.254
    13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.264 3.608 3.592
    13.1. Merkez Bankası 554 388 12.167
    13.2. Genel Hükümet -861 -62 -431
    13.3. Bankalar -1.583 2.297 1.401
    13.4. Diğer Sektörler 6.154 985 -9.545
    Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 5.783 -4.757 -30.983
    D. NET HATA VE NOKSAN -1.563 -2.845 -8.020
    GENEL DENGE -4.220 7.602 39.003
    E. REZERV VARLIKLAR 4.220 -7.602 -39.003
    14. Resmi Rezervler 4.220 -7.602 -39.003
    15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası 2020 Ağustos ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı | 2020 Ağustos cari işlemler hesabı son durum