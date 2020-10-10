2. el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Yıl sonunda ve 2021 yılında araç fiyatlarının nasıl olacağı merak ediliyor. Araba fiyatları cep yakmaya devam ediyor. 2. el araba fiyatlarının uçuşa geçmesiyle araç almak isteyenler fiyatların düşebileceği zamanı beklemeye başladı. ÖTV güncellemesi sonrası ikinci el araç fiyatlarında sert yükselişler yaşanmıştı. ÖTV indiriminin olup olmayacağı ve araç fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç yıl sonuna doğru fiyatlarda hareketlilik yaşanabileceğini belirtti. Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini söyledi.