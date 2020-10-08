Huawei'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise söz konusu iddia reddedildi. Açıklamada, "Bu rapor geçeklerden çok, bir düşünceye dayanıyor. İnanıyoruz ki insanlar bu, gizli ilişki gibi, asılsız suçlamaları görecek ve bunlar yerine şirketin 20 yıldır ülkedeki faaliyetini hatırlayacaklardır." ifadelerine yer verildi.