"SİVAS'TAN İSTANBUL HALKALI İSTASYONU'NA KADAR GİDEBİLECEK"

"Ülkemizde 100 yıldır yapılamayan işleri 18 yıla sığdırdık." diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah, bundan sonra da çok büyük projelerle vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çok büyük işler yapacağız. Binlerce hatta yüz binlerce çalışanımızla yüzlerce şantiyemizde çok yoğun hummalı bir çalışma var. Ankara-Sivas hattı da aynı şekilde. Çalışmalar bitme aşamasına geldi. Bir an önce bitmesi için, biz de en güvenli şekilde vatandaşımızı taşımak için en ince ayrıntısına kadar denetlemelerimizi, incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah tam güvenlikli bir şekilde yakın bir zamanda vatandaşlarımıza hızlı tren konforunu Ankara-Sivas arasında da sunacağız. Bu hat bittikten sonra Sivas'tan binen bir kişi buradan İstanbul Halkalı İstasyonu'na kadar gidebilecek. Hatta 2023 yılında Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek. İnşallah örümcek ağı gibi ülkemizi demir ağlarla örüyoruz."