"Bu çok tehlikeli bir durum. Özellikle borsayı bilmeyenler için iki kere zarar demek. Hem faiz riski hem borsa riski alıyorsunuz. Kredi ile yatırım olmaz" dedi.

Yatırımcılara özellikle Yıldız ve Ana Pazar hisselerini öneren uzmanlar, tüyo ile hareket edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.