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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 Gazete
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    Kredi çekerek hisse almayın! da yatırım yapacaklara tavsiyeler

    Dünya larındaki olumlu hava içeriye de yansıdı. Pozitif hava endeksi yükseltti. Uzmanlar yükselişin sürmesini bekliyor. dergisindeki köşesinde gelişmeleri değerlendiren , verdiği bilgilerle borsada yatırım yapacaklara tavsiyelerde bulundu.

    Pozitif hava devam ediyor

    Geçtiğimiz haftaya zayıf başlayan BIST 100 endeksi daha sonrasında alımlarla güçlendi. Bu haftaya da yükselişle başlayan borsada pozitif hava devam ediyor.

    PARA dergisindeki köşesinde gelişmeleri değerlendiren Göksel Tekiner, şu bilgileri verdi:

    "Endekse teknik olarak baktığımızda Yükselen Üçgen formasyonunun direnci konumunda olan 1141 seviyesinin üzerinde kapanış yaşanmasını olumlu buluyoruz.

    Yükselişe hacim artışının eşlik ediyor olması, teknik olarak pozitif görünümü destekliyor.

    Geçtiğimiz haftaki yorumlarımızda bahsettiğimim temkinli iyimser bakışımızı daha iyimser bir bakışa çevirirken 1141 seviyesini hafta bazından referans seviye olarak takip edeceğiz.

    Artık kısa vadede ilk önemli destek olarak izleyeceğimiz endekste bu seviyenin üzerinde kısa vadeli olarak hisse pozisyonlarının artırılmasını uygun buluyoruz. Bu seviyesinin üzerinde güçlenmesini beklediğimiz yükseliş hareketinin devamı halinde 1172 seviyesinin ara direnç olarak takip edeceğiz.

    Bu seviyenin aşılması halinde ise 1205 zirvesini hedefliyor olacağız."

    KREDİ ÇEKEREK HİSSE ALMAYIN
    Uzmanlar 'Borsada çok kazanç var' söylemleriyle bazı vatandaşların bankadan faizle kredi çekip hisse senedi almaya başladığını söyledi.

    "Bu çok tehlikeli bir durum. Özellikle borsayı bilmeyenler için iki kere zarar demek. Hem faiz riski hem borsa riski alıyorsunuz. Kredi ile yatırım olmaz" dedi.

    Yatırımcılara özellikle Yıldız ve Ana Pazar hisselerini öneren uzmanlar, tüyo ile hareket edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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    Haberler Ekonomi Kredi çekerek hisse almayın! Borsada yatırım yapacaklara tavsiyeler