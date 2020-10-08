Geçtiğimiz haftaya zayıf başlayan BIST 100 endeksi daha sonrasında alımlarla güçlendi. Bu haftaya da yükselişle başlayan borsada pozitif hava devam ediyor.
PARA dergisindeki köşesinde gelişmeleri değerlendiren Göksel Tekiner, şu bilgileri verdi:
"Endekse teknik olarak baktığımızda Yükselen Üçgen formasyonunun direnci konumunda olan 1141 seviyesinin üzerinde kapanış yaşanmasını olumlu buluyoruz.
Yükselişe hacim artışının eşlik ediyor olması, teknik olarak pozitif görünümü destekliyor.
Geçtiğimiz haftaki yorumlarımızda bahsettiğimim temkinli iyimser bakışımızı daha iyimser bir bakışa çevirirken 1141 seviyesini hafta bazından referans seviye olarak takip edeceğiz.
Artık kısa vadede ilk önemli destek olarak izleyeceğimiz endekste bu seviyenin üzerinde kısa vadeli olarak hisse pozisyonlarının artırılmasını uygun buluyoruz. Bu seviyesinin üzerinde güçlenmesini beklediğimiz yükseliş hareketinin devamı halinde 1172 seviyesinin ara direnç olarak takip edeceğiz.
Bu seviyenin aşılması halinde ise 1205 zirvesini hedefliyor olacağız."
KREDİ ÇEKEREK HİSSE ALMAYIN
Uzmanlar 'Borsada çok kazanç var' söylemleriyle bazı vatandaşların bankadan faizle kredi çekip hisse senedi almaya başladığını söyledi.
"Bu çok tehlikeli bir durum. Özellikle borsayı bilmeyenler için iki kere zarar demek. Hem faiz riski hem borsa riski alıyorsunuz. Kredi ile yatırım olmaz" dedi.
Yatırımcılara özellikle Yıldız ve Ana Pazar hisselerini öneren uzmanlar, tüyo ile hareket edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.