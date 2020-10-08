Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 184,000 varil artarak günde ortalama 13.9 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da, bir önceki yüzde 75.8 düzeyinden yüzde 77.1'e yükseldi.

Rapora göre bu dönemde ülke genelinde damıtılmış akaryakıt ürünlerinin üretimi de günde ortalama 4.5 milyon varil düzeyine yükseldi.