İŞKUR 9 Ekim nakdi ücret desteği ödemesi bugün hesaplara geçmeye başladı. Bu anlamda vatandaşlar e-devlet ekranından yatıp yatmadığını kolayca sorgulayabilir. Ülkemizde devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği), corona virüs sürecinde vatandaşları ekonomik açıdan rahatlatmak için yapılan ödeme türüdür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmekte olan bu ödeneğin ödemeleri ise TC. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre; Nakdi ücret desteği nedir, kimler alabilir? 2020 Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak, uzatıldı mı? IBAN bilgisi eksik veya hatalı ise ödemeyi nasıl, nereden alacağım?
EYLÜL AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Nakdi ücret desteği idemeleri ile ilgili tarih bilgisi verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Koronavirüs salgını süresinde vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için yapılan ödemelere nakdi ücret desteği denir. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.
KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR?
Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.
Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.
Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?
Kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden uzatıldı. Kısa çalışma süresi mevcut faydalananlar için bu kez iki aylığına uzatıldı.
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.