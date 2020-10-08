BIST 100 endeksi yükselişe devam ediyor | 8 Ekim 2020 BIST 100 endeksi

Dün 1.147-1.157 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.152,41 puandan tamamladı.

Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın mali desteklerin devam etmesi yönündeki vurgusu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.

Trump, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı." ifadesini kullanarak, vatandaşlara yönelik 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.