Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 476 bin lira, en yüksek 482 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artışla 482 bin 350 liradan tamamladı. Peki, Gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? 8 Ekim Kapalıçarşı canlı bilezik, tam, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte anlık altın fiyatlarında son gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|475,80
|476,00
|483,80
|484,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.136,00
|3.157,00
|3.188,00
|3.209,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|433,80
|437,80
|441,20
|445,20
|Lira(Tam) Ziynet
|3.065,00
|3.085,00
|3.116,00
|3.136,00
|Yarım Ziynet
|1.532,00
|1.542,00
|1.558,00
|1.568,00
|Çeyrek Ziynet
|766,00
|771,00
|779,00
|784,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,68 artışla 484,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.209,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,68 yükselişle 484,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 482 BİN 350 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 476 bin lira, en yüksek 482 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artışla 482 bin 350 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 582 bin 191,86 lira, işlem miktarı ise 1.754,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 456 bin 62,41 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Intl Hrm Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.889,20 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.889,20 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,50 artışla 482 bin 350 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8876 lira, satışta 7,9192 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8212 lira, satışta 7,8526 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,24'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1748, sterlin/dolar paritesi 1,2922, dolar/yen paritesi de 106,04 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,71 artışla 43,06 dolardan işlem görüyor.
BRENT PETROL 43 DOLARI AŞTI, ALTIN YATAY
Petrol fiyatları, Meksika Körfezi'nde Delta kasırgasının etkisini göstermeye başlaması ve ABD'de havayolu şirketlerini de kapsayan yeni teşvik paketinin çıkarılacağı beklentileriyle yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın havayolu şirketlerine ve küçük işletmelere yönelik destekler konusunda Kongre'ye çağrı yapması da, petrol piyasalarında alımı tetikledi. Trump Kongre'ye yaptığı çağrıda, havayolu şirketlerinin çalışanlarına yaptığı maaş ödemelerini desteklemek için 25 milyar dolarlık ve küçük girişimlerin ayakta kalmalarını sağlayacak 135 milyar dolarlık destek paketlerini bir an önce onaylanmasını istedi.
Piyasaya yeni kaynak sağlanmasının yanında, özellikle havayolu şirketlerinin talebinin artacağı yolundaki beklentiler de petrol fiyatlaının yükselmesini destekledi.
Spot piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı uzun aradan sonra 43 doları aşarken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 41 doların üzerine çıktı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 2.09 artışla 43.03 dolar,
- Batı Teksas yüzde 2.11 artışla 41.19 dolar,
- altın yüzde 0.16 artışla 1,890.67 dolar,
- gümüş yüzde 0.65 artışla 23.96 dolar,
- bakır yüzde 1.90 artışla 6,661.50 dolar,
- platin yüzde 0.48 artışla 870.81 dolar,
- paladyum yüzde 1.15 artışla 2,383.08 dolar düzeyindeydi.