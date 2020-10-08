Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 476 bin lira, en yüksek 482 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artışla 482 bin 350 liradan tamamladı. Peki, Gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? 8 Ekim Kapalıçarşı canlı bilezik, tam, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte anlık altın fiyatlarında son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?