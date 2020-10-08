ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;

Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,

Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,

Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 lira tutarında maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır. Ziraat Bankası maaş promosyonu başvurusu için SMS göndemek isteyen kişilerin PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaralarını da ekleyerek oluşturmuş oldukları kısa mesajı 4757 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.