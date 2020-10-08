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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 20:56
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    • 08.10.2020 20:56
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    ile dev indirimler raflarda! İşte 'de haftanın sürpriz ürün listesi

    ile dev indirimler raflardaki yerini aldı. Marketlerden alışveriş yapacak olanlar kataloğda yer alan ürünler merakla araştırılıyor. 'de bu hafta Honor 9x akıllı telefon, Toshiba Smart Led TV, Epson Ecotank Yazıcı Tarayıcı, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, SEG Çamaşır Makinesi ve Piranha Araç Tipi El Süpürgesi dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı.

    takvim.com.tr
    A101 8 Ekim aktüel kataloğu ile dev indirimler raflarda!

    AA101 8 Ekim aktüel kataloğuyla bugün sabah saatlerinde satışa sunuldu. A101 8 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak konusu oluyor. A101'de bu hafta Epson Ecotank Yazıcı Tarayıcı, Toshiba Smart Led TV, Honor 9x akıllı telefon, SEG Çamaşır Makinesi, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı ve Piranha Araç Yol Kayıt tercih edileceğe benziyor. İşte A101'de haftanın sürpriz ürün listesi

    A101 8 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    SEG Çamaşır Makinesi

    Piranha Araç Tipi El Süpürgesi

    4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap

    Tek Fiyat Oto Aksesuarları

    Kadife Saçaklı Salon Halısı

    Pompalı Termos 1,9 L

    Torku 1 Daha Fındık Kremalı Gofret

    Juss Meyveli İçecek Çeşitleri

    Namet Dana Füme Kavurma
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    Haberler Ekonomi A101 8 Ekim aktüel kataloğu ile dev indirimler raflarda! İşte A101'de haftanın sürpriz ürün listesi