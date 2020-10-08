"İSTİHDAM SAĞLANABİLMESİ İÇİN COĞRAFİ İŞARET ÖNEMLİ"

Bolu manda kaymağının coğrafi işaret tescili alma süreciyle ilgili bilgiler veren Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, "Bütün illerde coğrafi işaretler seferberliği başlamıştı. Biz de ilimizde bunu başlatmış olduk. 2016 yılından beri çeşitli ürünlerimizden coğrafi işaretlere müracaatımız oldu. 2016 yılında da Bolu manda kaymağı için müracaatımızı yaptık. 2 gün önce tescili gerçekleşmiş oldu. Bizim için önemli bir konu. Özellikle kırsal bölgelerdeki ilçelerimizin kalkınması için, yerinde istihdamın sağlanabilmesi için bu coğrafi işaretlere çok önem veriyoruz. İkinci önemli konumuz da kaybolan değerlerimiz ve mevcut değerlerimize sahip çıkmak.