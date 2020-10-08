Riskli mükellefe vergi incelemesi! Sahte belgeye geçit yok

DÜZENLEME GELDİ

Geçen yıl çıkarılan Dijital Hizmet Vergisi yasasıyla, "Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini" başlıklı yeni bir düzenleme getirildi. Resmi Gazete'de dün çıkan tebliğle uygulamanın nasıl yapılacağına açıklık getirildi. Hürriyet'in haberine göre tebliğin girişinde düzenlemenin amacı da anlatıldı. Türk vergi hukukunda "belge"nin ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu ve vergi iadelerinin yerindeliğinin tespiti açısından önemli bir araç olduğunu, belgenin gerçekliği ve güvenilirliğinin de vergisel işlemler açısından elzem olduğuna dikkat çekildi.

Sahte belge düzenleyenlerle ilgili raporların sonuçlarına göre mükellefiyet kayıtlarının silindiğinin belirtildiği tebliğde, rapora bağlı olarak mükellefiyet kaydının silinmesinin uzun zaman alabildiği, bu sırada söz konusu mükellefin sahte belge üretmeye, belgelerin muhatabı olan mükelleflerin de belgeleri kullanmaya devam ettiği belirtildi. Süreçleri kısaltmak, sahte belge düzenleyen üretimini sonlandırmak amacıyla yasal düzenleme yapıldığı hatırlatılarak, "Maddenin temel amacı, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılmasıdır" denildi.