ABD'de endeksler yükselişle kapandı! New York borsasında son durum

Destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktardı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada 840 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti.