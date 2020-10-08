Pandemi sürecinde ekonomik destekler peş peşe açıklandı. Bugüne kadar 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği 6 milyon haneye ödendi. 3. faz başvuruları ise e-Devlet alınmaya devam ediyor. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek diğer ihtiyaç sahiplerine de ulaşıldı. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla yardım sahiplerine ödemeler ulaştırılıyor. İşte başvuruya dair detaylar...

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Düzenli geliri olmayanlar.

Günlük yevmiye ile çalışan işsizler.

Her haneden bir kişi.

KİMLER YARDIMDAN FAYDALANAMAZ?

Kamu işçileri, memurlar, emekliler.

Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar.