Günümüzde çalışan milyonlarca kişi emekli olmak için gün saymaya devam ediyor. Yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlayanlar en az bin 500 lira emekli aylığına kavuşurken; eksik günü nedeniyle bu ödemeyi alamayanlar için de bir imkan var. eksik günü nedeniyle bu ödemeyi alamayanlar için de bir imkan var. Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. Peki, SGK, SSK ve Bağ-Kur birikmiş prim nasıl alınır? İşte birikmiş primleri almak için gereken şartlar...

SGK, SSK VE BAĞ-KUR BİRİKMİŞ PRİM NASIL ALINIR?

Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. Yasa, SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:



● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.