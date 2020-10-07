Vakıfbank 125.000 TL tüketici kredisi kampanyası başladı. İnsanlar bu bankadan anında onaylı olarak tüketici kredisi temin edebilirsiniz. 125.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılmalıdır, başvuru koşulları nelerdir, sitemiz de bu konu ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler için koşullar aşağıdadır. Başlatılan kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişilere yönelik olarak uygulanan ihtiyaç kredi faiz oranı düşürülürken aynı zamanda kredi limiti de yükseltildi.
VAKIFBANK SMS KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR, SMS KREDİ BAŞVURU NUMARASI KAÇ?
SMS ile kredi çekmek isteyen kişiler büyük harflerle cep telefonlarının kısa mesaj bölümünden KREDI yazıp her birinin arasında boşluk olacak şekilde kimlik numarası ve aylık gelir tutarını da yazıp oluşturdukları mesajı 5724 numarasına kısa mesaj olarak gönderecekler.
İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?
İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir. Örnek verecek olursak;
A- Bankasından kredi kullanmak isteyen ve 2000 TL ücret aldığını beyan eden bir şahsın; ortalama alabileceği kredi miktarı 1000 TL olabilir.
B- Bankasından aynı şartlar altındaki şahıs, bankanın kendisine verebileceği krediden yararlanamamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise bankalar arasında uygulanan kişiye özel verilen kredi notunun farklılık göstermesidir.
Bu Kredi Notu Hesaplaması Şu Şekilde Yapılır:
1-699 Arasında en riskli, 700-1099 Orta riskli, 1100-1499 Az riskli, 1500-1699 İyi, 1700-1900 çok iyi olmaktadır.
Bu kişiye özel verilen kredi notuna göre, bankalar genel bir değerlendirme yaparak kredinin kişiye ödenmesi konusunda da farklılıklar gösterebilirler.
Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?
Kredi notu nasıl yükseltilir? Sorusunun yanıtını aradığımızda, karşımıza çeşitli alternatifler çıktığını görüyoruz.
1- Bankalara olan borçlarınızı kapatmaya çalışın.
2- Birden fazla banka ile çalışmak, kredi notunuzu olumsuz etkileyeceğinden, kullanmadığınız banka hesaplarını kapatmanız gerekmektedir.
3- Kullanmış olduğunuz kredi kartlarının borçlarını ve kredilerinizi aksatmayın.
4- Kullanmakta olduğunuz kredi kartlarınızın limitini imkanlarınıza göre belirleyin.
5- Ufak tefek, başka bir şekilde de ödeyebileceğiniz borçlarınız için bankalara sık sık baş vurmak kredi notunuzu olumsuz yönde sizi etkiler.
6- Düzenli ödemeleriniz konusunda sıkıntı yaşıyor iseniz, elektrik, su, doğal gaz gibi faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz ödemelerinizi ödeme noktalarına gitmeden yapabilirsiniz. Sizin kredi notunuzun belki tavan yapmasını değil ama en azından düşmesini engelleyecektir.
Bir kaç banka ile çalışmak yerine tek bir bankadan tüm işlemlerinizi yürüterek hem o bankadan çekeceğiniz bir sonraki kredi için daha çok daha karlı bir alışveriş yapabileceksiniz. Aynı zamanda başka bir banka ile çalışacağınızda kredi notunuz daha yüksek olur. Kredi notunuzu yüksek tutmak her zaman için sizin yararınıza olacağı kesindir. Kredi notunuzu yüksek tutmak bir sonraki ihtiyaç krediniz için daha faydalı olacaktır.