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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 08:55
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    • 08.10.2020 08:55
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    Tek seferlik 1000 TL ödeme yapılacak! Pandemi 1000 TL daha yardım dağıtıyor! Başvuru tarihi ne zaman sona eriyor?

    Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri hızla devam ediyor. Pandemi sürecinde ekonomik destek ile halkın yanında bulunan devlet, ları bir bir açıklamaya devam ediyor. İşte detaylar.. ve koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası vermeye devam ediyor. Pandemi yardımı yapmak almak isteyen ve başvuru sonucunu öğrenmek isteyenler için ise tüm detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte 1000 TL Pandemi başvuru ekranı ve başvuru sonucu sorgulama ekranı... üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir.

    takvim.com.tr
    Tek seferlik 1000 TL ödeme yapılacak!

    Mart 2020 yılından itibaren Türkiye genelinde ekonomik dalgalanmanın etkileri hissedilmeye başlandı. Salgın yayılmaya devam ettikçe vatandaşın gelir şartları da hızla değişti. Bu durumda sosyal devlet anlayışı ile başlatılan yardımlar hız kazandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor. E- Devlet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra yine E- Devlet üzerinden başvuru sonuçları açıklanıyor. Pandemi yardımı başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlara ise 1000 TL PTT görevlileri tarafından zarf ile vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor. Peki Pandemi sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 TL Pandemi başvuru ekranı ve başvuru sonucu sorgulama ekranı...

    SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.

    Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

    PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

    SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

    SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

    Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

    Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

    Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

    Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
    5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
    5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
    İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

    KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

    5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

    5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

    Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

    Kimlerin Başvurusu Dikkate Alınmayacak

    Bu ödenekten ne yazık ki herkes faydalanamıyor. Bunun ile ilgili yapılan açıklamalar doğrultusunda, başvurusu dikkate alınmayacak olan kişiler şu şekilde sıralandı,

    Daha önceki sosyal yardım ödeneklerinden faydalananlar
    Sosyal güvenlik kurumundan gelir alan kişiler
    4-c kapsamında görevli memurlar
    4-a kapsamında bulunan kamu çalışanları
    İŞSİZLİK veya Kısa Çalışma Ödeneği alanlar
    Bu şartları taşıyan vatandaşların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.


    KİMLER 3. FAZDA ÖDEME ALAMAZ?

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

    5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

    5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

    İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

    1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

    E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma

    günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
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    Haberler Ekonomi Tek seferlik 1000 TL ödeme yapılacak! Pandemi 1000 TL daha yardım dağıtıyor! Başvuru tarihi ne zaman sona eriyor?