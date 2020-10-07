

"ÜLKEMİZDE E- TİCARETİN SEKTÖREL VE COĞRAFİ BAZDA DAĞILIMI İLE İLGİLİ PEK ÇOK VERİYİ SAĞLAYABİLİYORUZ"

Bu sene içerisinde Türkiye'de ilk defa e- ticaret verilerinin paylaşıldığını kaydeden Pekcan,"2019 e- ticaret hacmi 136 milyar TL. 2020 ilk altı ayında 91 milyar 700 milyon TL. olduğunu görüyoruz. Pandemi ve karantina koşullarının etkisiyle 2020'nin ilk altı ayında e- ticaret hacminde yüzde 64 artış olduğunu görüyoruz. 2019 'un ilk altı ayında e- ticaretin genel ticaret içindeki payı yüzde 8,4 iken 2020 yılının ilk altı ayında 14,2 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde e- ticaretin sektörel ve coğrafi bazda dağılımı ile ilgili pek çok veriyi sağlayabiliyoruz" diye konuştu.