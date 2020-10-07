İş göremezlik ödeneği nedir? SGK iş göremezlik ödeneği ne kadar, kimlere verilir?

SGK iş göremezlik ödeneği ne kadar? İş göremezlik ödeneği nedir? İzolasyonda olan vatandaşlar için iş göremezlik ödeneğinde kolaylık sağlandı. İzolasyona giren çalışanlar hem istirahat raporu alıyor hem de iş göremezlik ödeneğinden faydalanıyor. Vatandaşların hastaneye gitmeden bu ödenekten faydalanmasının önü açıldı. Peki, SGK iş göremezlik ödeneği ne kadar? İş göremezlik ödeneği kimlere verilir? İşte yanıtı…

HASTANEYE GİTMEYE GEREK YOK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisinin başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Bakan Selçuk, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporunu kolaylaştırdıklarını kaydetti. Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.