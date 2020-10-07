İş göremezlik ödeneği nedir? SGK iş göremezlik ödeneği ne kadar, kimlere verilir?

SGK iş göremezlik ödeneği ne kadar? İş göremezlik ödeneği nedir? İzolasyonda olan vatandaşlar için iş göremezlik ödeneğinde kolaylık sağlandı. İzolasyona giren çalışanlar hem istirahat raporu alıyor hem de iş göremezlik ödeneğinden faydalanıyor. Vatandaşların hastaneye gitmeden bu ödenekten faydalanmasının önü açıldı. Peki, SGK iş göremezlik ödeneği ne kadar? İş göremezlik ödeneği kimlere verilir? İşte yanıtı…
HASTANEYE GİTMEYE GEREK YOK
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisinin başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Bakan Selçuk, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporunu kolaylaştırdıklarını kaydetti. Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?
İş görmezlik ödemesi; sigortalı çalışanların hastalanmaları, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları durumunda SGK tarafından mağdur olmasını önlemek maksadıyla çalışana yapılan ödeme anlamına geliyor.
Ancak çalışanın SGK tarafından bu ödemeyi alabilmesi için hasta olduğunu kanıtlayacak bir rapor sunabilmesi gerekiyor. Çalışan; raporlu olduğu süre zarfında işvereninden maaş ödemesi almıyor. Bu süreç boyunca çalışana rapor parası ödeme işlemi SGK tarafından yapılıyor.
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?
Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.
Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,
Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.
İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?
Geçici iş görmezlik ödeneğinden yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 3 çeşit geçici iş göremezlik ödeneği mevcuttur.
- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişi işyerinde bir kaza geçirmiş ise veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış ise SGK rapor parası alma hakkına sahiptir.
- Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 (doksan gün) ssk primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.
- Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ NEREDEN ALINIR?
Geçici iş göremezlik ödenekleri anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.
4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar "İş Göremezlik Ödeme" durumlarını ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirler.