Ek ders ücreti ne kadar? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama 2020!

Ek ders hesaplama 2020! Ek ders ücreti ne kadar? Branş öğretmenleri için ek ders hesaplama yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Öğretmenler girdiği ek ders sonucunda ne kadar para alacağını merak ediyor. Ek dersler her ayın ilk haftasında ödeniyor. Öğretmenler branşlarına ve girdikleri ders sayısına göre ek ders ücreti almaya hak kazanıyor.

EK DERS KİME ÖDENİR?

Ek ders ücreti ödemesi, MEB tarafından belirlenen 15 saatlik haftalık ders limitinin üzerinde ek derse giren öğretmenlere yapılır. Mesleki eğitim merkezleri dahil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı, normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.