Öğrenciler gelmedi satışlar durdu

Kocaeli'de, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim görmeleri nedeniyle ikinci el eşya satan iş yerlerinde işler durma noktasına geldi. İkinci el eşya satan iş yeri sahipleri öğrenciler gelmeyince eşyaların ellerinde kaldığını söyledi.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite eğitimlerinin uzaktan yapılması nedeniyle ikinci el eşya satışı bir anda durdu. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin olmaması nedeniyle İzmit'te ikinci el eşya alım ve satımı yapan iş yeri sahipleri, her yaz dönemi yaşadıkları yoğunluğu bu kez yaşayamadı. Evlerini kullanmayan öğrenciler ise eşyalarını satmaya başladı.



İkinci el ürün satışı yapan Zafer Okumuş, "Kocaeli Üniversitesi'nde yaklaşık 90 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin hiçbiri gelmedi İzmit'e. Yüzde 10'luk bir kısmı bile gelse bizim sektöre bir faydası olacaktı ama kimse yok. Öğrenci sezonunu bu sene hiç açamadık uzaktan eğitim olduğu için. Burada yaşayan öğrencilerin de tamamı memleketlerine gitti. Herkes dağılınca bizim işler de son buldu. Bu sene, durma noktasındayız. İnternetten satış yapılması zaten bizim işlerimizi düşürmüştü ama koronavirüs nedeniyle öğrencilerin evlerine gitmesiyle işler tamamen bitti. Bizim 2-3 aylık bir yaz sezonumuz vardı öğrencilerin alışveriş yaptığı, uzaktan eğitim olduğu için bu yaz sezonu bu sene hiç başlamadan sona erdi." diye konuştu.