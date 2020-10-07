Girişimlere 450 bin dolarlık destek

İdacapital tarafından geliştirilen, Akiş GYO liderliğinde, Akkök Holding işbirliğiyle yürütülen perakende alanında dijital çözümler sunan girişimlere yönelik 'Innovate21st Yatırım ve İvmelendirme Programı' kapsamında 90 girişimin başvuruları değerlendirildi. Program sonunda seçilen 3 girişim olan Pulpo AR, Park Palet ve Navlungo ivmelendirme programından faydalanacak. Seçilen start-up'lara ayrıca 450 bin dolarlık destek sağlanacak. AKİŞ GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Akiş GYO portföy yapısına baktığımızda ağırlıklı olarak perakende sektörüne hizmet verdiğimiz görülebilir. Bu sektörde son yıllarda gelişen, pandemi ile ivmelenen yeni eğilimleri takip etmek ve ana iş kolumuzun tamamlayıcısı olan gelişme payı yüksek bu alanlara, girişimlere yatırım ve/veya onlarla işbirliği olanaklarını değerlendirebilmek amacıyla bu programı başlattık" diye konuştu.