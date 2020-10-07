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    • Ekonomi
    • 07.10.2020 Gazete
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    Emekliye 2.287 TL! 2021 lı emekli maaşları ne kadar olacak?

    Yüzde 2.44 çıkan 3 aylık en düşük emekli aylığını esnafta bin 932, 2000’den önce emekli olan ’lılarda 2 bin 287 liraya yükseltirken, mı için geriye 3 veri kaldı. Tahminlere göre oran yüzde 4.49’a çıkabilecek. Peki, Ocak zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda maaşlarda ne kadar artış görülecek? İşte emeklilerin Ocak zammıyla ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Emekliler, Ocak zammını şimdiden merakla beklemeye başladı. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta yapılacak 6 aylık enflasyon zammının 3 aylık döneminin verisi belli oldu.



    Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.



    Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 2.287 TL! 2021 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?