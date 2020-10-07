Eylül ayında yerli yatırımcı sayısının 1 milyon 750 bini aştığı borsada, özellikle BİST-100 dışı hisselere yoğun bir talep var. Yatırımcı sayısında yıl başından bu yana yaşanan 556 bin kişilik artışın 460 bini BIST-Tüm-100 hisselerinde yaşandı. Bu durum yatırımcıların çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Başta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olmak üzere sektördeki analistler de yatırımcılara önemli uyarılarda bulunuyor. Yatırımcılara özellikle Yıldız ve Ana Pazar hisselerini öneren uzmanlar, tüyo ile hareket edilmemesi gerektiğini, kredi çekerek borsaya girilmemesini öneriyor.