Eylül ayında yerli yatırımcı sayısının 1 milyon 750 bini aştığı borsada, özellikle BİST-100 dışı hisselere yoğun bir talep var. Yatırımcı sayısında yıl başından bu yana yaşanan 556 bin kişilik artışın 460 bini BIST-Tüm-100 hisselerinde yaşandı. Bu durum yatırımcıların çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Başta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olmak üzere sektördeki analistler de yatırımcılara önemli uyarılarda bulunuyor. Yatırımcılara özellikle Yıldız ve Ana Pazar hisselerini öneren uzmanlar, tüyo ile hareket edilmemesi gerektiğini, kredi çekerek borsaya girilmemesini öneriyor.
İŞTE YATIRIMCILARA ALTIN DEĞERİNDE ÖĞÜTLER:
Borsa kısa vadede zengin olma yeri değildir.
3 aydan kısa vadeli işlemler yatırım değil, oyundur.
Birden fazla hisseye yatırım yaparak riski dağıtın.
Hisse seçiminde her zaman önümüzdeki döneme ilişkin beklenti önemlidir.
Portföyünüzdekı hisselerle ilişkin gelişmeleri yakından takip edin.
Hisse alarak şirkete ortak olduğunuzu unutmayın.
Ne iş yaptığını, ortaklarının kim olduğunu, mali yapısını bilmediğiniz şirkete yatırım yapmayın.
Telefonlar ulaşamadığınız, internet sitesi olmayan şirketlere bakmayın.
Hisse fiyatı yükseliyor diye hiçbir zaman hisse senedi alınmamalı.
Sosyal medya ve forumlarda yer alan 'tüyo' haberlerine kesinlikle itibar etmeyin.
Aracı kurum seçerken, iyi araştırma bölümü olan, geçmiş önerileri yerinde olanları seçin.
Bir hissenin fiyatı, sizin onu almayacağınız seviyeye gelmişse o hisseyi satın.
Başlangıç aşamasında amaç kazanmak değil, sermayeyi kaybetmemek olmalı.
Farklı sektörlerde yer alan, hikayesi olan şirketleri seçin.
Piyasanın her türlü gündem maddesinden etkilenebileceğini unutmayın.
Kredili işlem yapmayın, ayağınızı yorganınıza göre uzatın.
Kulaktan dolma söylentilerle hisse senedi almayın.
İşlem hacmi yüksek, mali gücü sağlam şirketleri tercih edin.
Yıldız ve Ana Pazar şirketlerine yatırım yapın.
İhtiyacınız olan bir parayla borsaya girmeyin.
Borç alarak ve kredi çekerek hisse senedi almayın.