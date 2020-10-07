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    • Ekonomi
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    • 07.10.2020 19:19
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 7 Ekim BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek 7 Ekim'i 1.152,41 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek 7 Ekim'i 1.152,41 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Hektaş 13,57 12,68 7,02
    Alcatel Lucent Teletaş 30,36 28,50 6,53
    Net Holding 2,63 2,50 5,20
    Gübre Fabrikaları 36,64 34,90 4,99
    Karel Elektronik 19,10 18,38 3,92
    Alkim Kimya 14,50 13,96 3,87
    Selçuk Ecza Deposu 8,92 8,60 3,72
    Şekerbank 1,68 1,62 3,70
    Enerjisa Enerji 9,31 8,99 3,56
    Enka İnşaat 7,29 7,05 3,40
    Aksa 8,28 8,04 2,99
    GSD Holding 2,27 2,21 2,71
    Türk Traktör 103,00 100,60 2,39
    Petkim 4,40 4,30 2,33
    Arçelik 24,32 23,78 2,27
    Netaş Telekomünikasyon 22,70 22,26 1,98
    Torunlar GMYO 3,77 3,70 1,89
    Zorlu Enerji 2,71 2,66 1,88
    Koza Madencilik 13,58 13,35 1,72
    Doğan Holding 2,43 2,39 1,67

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 7 Ekim BIST 100 en çok değer kazanan hisseler