Borsa günü düşüşle tamamladı | 7 Ekim BIST 100 son durum

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,87 holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile turizm oldu.