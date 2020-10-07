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    • Ekonomi
    • 07.10.2020 19:21
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    • 07.10.2020 19:21
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek 7 Ekim'i 1.152,41 puandan tamamladı. Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Tümosan Motor ve Traktör 9,45 9,82 -3,77
    Akiş GMYO 3,40 3,50 -2,86
    Otokar 143,90 147,50 -2,44
    Şişe Cam 6,69 6,85 -2,34
    Borusan Mannesmann 15,73 16,10 -2,30
    Kartonsan 708,60 722,50 -1,92
    İndeks Bilgisayar 17,20 17,53 -1,88
    MLP Sağlık 17,35 17,68 -1,87
    Coca Cola İçecek 46,32 47,14 -1,74
    Pınar Et Ve Un 24,66 25,08 -1,67
    İskenderun Demir Çelik 7,49 7,61 -1,58
    Akçansa 13,86 14,08 -1,56
    Anadolu Grubu Holding 19,69 20,00 -1,55
    Bizim Mağazaları 16,00 16,25 -1,54
    Koç Holding 14,50 14,72 -1,49
    Kardemir (D) 3,42 3,47 -1,44
    Garanti Bankası 7,01 7,11 -1,41
    Akbank 5,07 5,14 -1,36
    Yataş 8,88 9,00 -1,33
    Odaş Elektrik 3,23 3,27 -1,22

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 7 Ekim BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler