Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 9,45 9,82 -3,77 Akiş GMYO 3,40 3,50 -2,86 Otokar 143,90 147,50 -2,44 Şişe Cam 6,69 6,85 -2,34 Borusan Mannesmann 15,73 16,10 -2,30 Kartonsan 708,60 722,50 -1,92 İndeks Bilgisayar 17,20 17,53 -1,88 MLP Sağlık 17,35 17,68 -1,87 Coca Cola İçecek 46,32 47,14 -1,74 Pınar Et Ve Un 24,66 25,08 -1,67 İskenderun Demir Çelik 7,49 7,61 -1,58 Akçansa 13,86 14,08 -1,56 Anadolu Grubu Holding 19,69 20,00 -1,55 Bizim Mağazaları 16,00 16,25 -1,54 Koç Holding 14,50 14,72 -1,49 Kardemir (D) 3,42 3,47 -1,44 Garanti Bankası 7,01 7,11 -1,41 Akbank 5,07 5,14 -1,36 Yataş 8,88 9,00 -1,33 Odaş Elektrik 3,23 3,27 -1,22