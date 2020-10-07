BİM ve A101 ucuza tablet kampanyası: BİM market her hafta Salı ve Cuma günleri raflarına yeni ürünler getiriyor. Uygun fiyatlı kaliteli ürünleri ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM marketlerin yolunu tutuyor. BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğu da yayınlandı. Kataloğun en dikkat çeken ürünü Hometech tablet. Türkiye'nin her bölgesinde bulunan binlerce marketi ile hizmet vermeye devam eden BİM aktüel ürün kampanyaları ile de adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü market zincirinin düzenlediği kampanyalar BİM aktüel katalogları ile tüketicilere sunuluyor. Yeni haftada yani 16 Ekim 2020 BİM kataloğunda yine birbirinden harika fırsatlar bizleri bekliyor olacak. İşte BİM-A101 tablet fiyatı ve özellikleri