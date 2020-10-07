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    • 08.10.2020 08:34
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    : İşte .. Öğrencilere büyük müjde!

    BİM 2020 tarihli ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü müşterileri birbirinden güzel ürünler bekliyor olacak. Teknoloji severler için de tablet, selfie çubuğu, kulaklık gibi ürünler mevcut. Gelin birlikte BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunu inceleyelim... Bim haftanın yeni kampanyasına ait kataloğunda öne çıkan ürünler genelde olduğu gibi yine teknolojik ve elektronik ürünler olacak. Hometech ALFA , Jabra Elite Tam Kablosuz Kulaklık, Taşınabilir SSD Hafıza ve mutfaklarınızın havasını değiştirecek Kumtel Dinamik Ankastre Set öne çıkan ürünlerden sadece bazıları olacak.

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    Öğrencilere büyük müjde! BİM ve A101 ucuza tablet kampanyası

    BİM ve A101 ucuza tablet kampanyası: BİM market her hafta Salı ve Cuma günleri raflarına yeni ürünler getiriyor. Uygun fiyatlı kaliteli ürünleri ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM marketlerin yolunu tutuyor. BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğu da yayınlandı. Kataloğun en dikkat çeken ürünü Hometech tablet. Türkiye'nin her bölgesinde bulunan binlerce marketi ile hizmet vermeye devam eden BİM aktüel ürün kampanyaları ile de adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü market zincirinin düzenlediği kampanyalar BİM aktüel katalogları ile tüketicilere sunuluyor. Yeni haftada yani 16 Ekim 2020 BİM kataloğunda yine birbirinden harika fırsatlar bizleri bekliyor olacak. İşte BİM-A101 tablet fiyatı ve özellikleri

    BİM HAFTANIN AKTÜEL KAMPANYASINDA İNDİRİMLER NELER?

    Bim haftanın yeni kampanyasına ait kataloğunda öne çıkan ürünler genelde olduğu gibi yine teknolojik ve elektronik ürünler olacak. Hometech ALFA Tablet Bilgisayar, Jabra Elite Tam Kablosuz Kulaklık, Taşınabilir SSD Hafıza ve mutfaklarınızın havasını değiştirecek Kumtel Dinamik Ankastre Set öne çıkan ürünlerden sadece bazıları olacak.

    Hometech ALFA Tablet Bilgisayar 749 TL

    HOMETECH TABLET ÖZELLİKLERİ

    MTK8163 4 Çekirdekli İşlemci

    10.1 '' 800X1280px IPS Ekran

    3 GB RAM

    32 GB Dahili Hafıza

    MicroSD Kart Desteği (32GB'a kadar)

    Wifi 802.11 a/b/g/n (2.4+5.0GHz)

    2.0MP Ön & 5.0MP Arka Kamera + Flaş

    3.7v 5000 mAh Pil Kapasitesi

    BT Version 4.0

    Android İşletim Sistemi

    Deri Kılıf İçerir

    Dahili Mikrofon

    Dahili Stereo Hoparlör

    Kulaklık Girişi (3.5mm Jack)

    Jabra Elite Tam Kablosuz Kulaklık 499 TL

    256GB Taşınabilir SSD 249 TL

    Kumtel Dinamik Ankastre Set 999 TL

    Starcom Abajur Usb Led Lamba 17,90 TL

    Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu 19,90 TL

    64GB USB Bellek 39,90 TL

    Dynamic Dijital Alarmlı Saat 59,90 TL

    Smartfit Akıllı Bileklik 55 TL

    Free Sound TWS Bluetooth Kulaklık 79,90 TL

    HP Kablosuz Mouse 75 TL


    Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 499 TL

    Heifer Saç Kurutma Makinesi 69,90 TL

    Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 119 TL

    Narenciye Sıkacağı 59,90 TL

    Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi 999 TL

    Fakir Çay Makinesi 199 TL

    Dekorista Masa Örtüsü 9,95 TL

    Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 7,95 TL

    Ayakkabı Saklama Ürünleri 6,50 TL

    Mini Dekoratif Mandallar 3,95 TL

    Çamaşır Kurutmalık 59,90 TL

    Ütü Masası Bezi 12,90 TL

    Perilla Lenita Ütü Masası 159 TL

    6 Kişilik Şık Kahve Fincan Seti 129 TL

    Borosilikat Cezve 24,90 TL

    Kütahya Porselen 2'li Kupa 16,90 TL

    Glass İn Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 19,90 TL

    Naturalove Metal Yuvarlak Tepsi 29,90 TL

    Altın Yaldızlı Tatlı Tabağı 19,90 TL

    Büyük Seramik Kase 14,90 TL

    Farklı renklerde Un Eleği 6,95 TL

    Ölçülü Silikon Hamur Matı 24,90 TL

    Servis Pişirme Maşası 14,90 TL

    Zenker Kek Kalıbı 39,90 TL

    Naturalove Kağıt Kek Kalıbı ve Aksesuarları 6,95 TL

    Naturalove Mermer Bambu Tabla ve Peynir Bıçağı Seti 49,90 TL

    Naturalove Kalpli Bambu Sunum Tabağı 59,90 TL

    Kaşık Terazi 39,90 TL

    A101 ucuza tablet kampanyası

    LENOVA markası ile 2 yıl garantili 7″ ekrana sahip, 1Gb Ram, 16 Gb hafızalı, Wi-fi, Dört çekirdekli işlemci, android işletim sistemli Lenova Tab M7 Tablet 499 TL.
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    Haberler Ekonomi BİM ve A101 ucuza tablet kampanyası: İşte BİM-A101 tablet fiyatı ve özellikleri.. Öğrencilere büyük müjde!