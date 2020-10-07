Dolar ve euro ne kadar oldu? Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7920 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1500 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7770 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1630 lira olmuştu. Peki, Kapalıçarşı 7 Ekim canlı döviz kurları ve alış satış fiyatları son durum nedir? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?