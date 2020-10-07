Dolar ve euro ne kadar oldu? Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7920 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1500 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7770 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1630 lira olmuştu. Peki, Kapalıçarşı 7 Ekim canlı döviz kurları ve alış satış fiyatları son durum nedir? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 478 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 466 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 883 milyon 807 bin 749,37 lira, işlem miktarı ise 4.065,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 895 milyon 471 bin 231,14 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Standart Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE AÇILDI
New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,72 artışla 27.971,36 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,11 yükselişle 3.398,33 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kazançla 11.278,78 puandan işlem görmeye başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik destek paketi ile ilgili çalışmaları 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri sonrasına bıraktığını açıklamasının ardından dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.
Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Trump'ın dün hava yolu şirketleri ile diğer ekonomik destek tedbirlerine ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar etkili oldu.
Trump, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı. Bunların ikisi de CARES yasasında kullanılmayan fonlarla ödenecek." ifadelerini kullandı.
Trump, ülkedeki vatandaşlara yönelik 1.200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.
Öte yandan, analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 15-16 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları takip edeceğini belirtti.
AVRUPA BORSALARI İSPANYA HARİÇ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 366 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 12.920 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.954 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 4.903 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.909 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.388 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1755'ten işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarının güne Asya piyasalarındaki pozitif seyre paralel alıcılı başladığını bildirdi.
Brexit konusuna ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının risk iştahını törpüleyen ana etken olmaya devam ettiğini belirten analistler, ABD'deki teşvik paketinin ertelenmesinin de belirsizlikleri artırdığını söyledi.
Analistler, bugün dünya genelinde veri takviminin sakin olduğunu ifade ederek, Brexit görüşmeleri ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni teşvik paketi ile ilgili çalışmaları seçim sonrasına bıraktığını açıklamasının ardından artan belirsizlikler pay piyasalarında dalgalı seyri beraberinde getirdi.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da önde gelen göstergeler endeksi ağustosta önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek 2,1'e düştü. Son dönemde ekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla sözlü yönlendirmeye sık sık başvuran Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı açıklamada Asya'nın ekonomik koşullarının ağırlığını koruduğunu ancak büyümedeki düşüşün diğer bölgelere kıyasla ılımlı olduğunu söyledi.
Başkan Kuroda, "Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Asya, sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamak için zorluklarını çözmeli. Bu hedefe ulaşmanın anahtarı, kapsayıcı, yeşil ve dijital bir ekonomiye ulaşmak için çalışmaktır." değerlendirmesini yaptı.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle günü 23.423 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 105,7 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 39.843 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.200 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 kazançla 2.387 puanda seyrediyor.
Çin piyasalarında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.