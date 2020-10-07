2020 yılında maaşlarının artmasını bekleyen asgari ücretli vatandaşlar, bir sonraki zammın ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Halen uzun bir süreç bulunan asgari ücret zam görüşmelerine ilişkin görüşme aşamasını haberimizde kademe kademe aktarıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu oluşturan Türk İş Sendikası, TİSK ve Çalışma Bakanlığı her yıl Aralık döneminde görüşmelere başlarlar. Görüşmeler en az 3 toplantı halinde olur. Birinci toplantı işçi tarafında, ikinci toplantı işveren tarafında, üçüncü toplantı ise hükümet tarafında yapılır. Asgari ücret için görüşmeler Aralık ayının ilk haftası itibariyle başlayacak. Türk İş Sendikası, TİSK ve Çalışma Bakanlığı toplantıları sonrasında ise maaş zammı Aralık sonunda vatandaşlara duyurulacak.
EN ERKEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?
Bilindiği üzere asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları yılda bir defa artar. Memurlar ve emekliler için ise her yılın ilk ve altıncı ayı olmak üzere iki defa zam yapılır. Asgari ücrete yapılan zam ise asgari ücret tespit komisyonunda yapılan görüşmelere göre belirlenir. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş Sendikası, işveren tarafını temsil etmek için ise TİSK yer alır. Görüşmelerde ayrıca Çalışma Bakanlığı'da bulunur.
Görüşmeler ilk olarak Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlar. Daha sonra birer kez Türk İş ve TİSK ev sahipliği yapar. Aralık ayının sonuna doğru gerçekleştirilen bu toplantılarda son görüşme ise yine bakanlık ev sahipliğinde olur.
Ortak bir kararın alınması durumunda ise son toplantısı öncesi vatandaşlara zam oranı duyurulur. Zam oranının duyurulması ile maaşlar Ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenir. 2020 yılında da bu şekilde işleyecek olan asgari ücret zam süresi sonunda, maaşlar Ocak 2021'de zamlı olarak yatar.
2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile toplanan görüşme neticesinde asgari ücrete yapılacak olan zam oranı belirleniyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda neticesinde alınan kararla beraber asgari ücret, yeni yılda 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli oluyor.
Geçen sene yapılan yüzde 15'lik zam göz önüne alındığında 2021 yılında asgari ücretin 2 bin 672 lira olması beklenmekte.
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,7
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.