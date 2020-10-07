ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|478,60
|478,80
|475,80
|476,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.154,00
|3.175,00
|3.136,00
|3.157,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|436,50
|440,50
|433,80
|437,80
|Lira(Tam) Ziynet
|3.082,00
|3.102,00
|3.065,00
|3.085,00
|Yarım Ziynet
|1.541,00
|1.551,00
|1.532,00
|1.542,00
|Çeyrek Ziynet
|771,00
|776,00
|766,00
|771,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 476,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 771,00 lira, Cumhuriyet altını 3.157,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 476,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 478 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 466 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 883 milyon 807 bin 749,37 lira, işlem miktarı ise 4.065,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 895 milyon 471 bin 231,14 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Standart Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.885,70 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.885,70 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,50 azalışla 466 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8212 lira, satışta 7,8526 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7398 lira, satışta 7,7708 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1777, sterlin/dolar paritesi 1,2910, dolar/yen paritesi de 105,95 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,81 azalışla 41,76 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.12 artışla 41.91 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.12 düşüşle 40.04 dolar,
- altın yüzde 0.39 artışla 1,885.26 dolar,
- gümüş yüzde 2.92 artışla 23.71 dolar,
- bakır yüzde 0.18 artışla 6,537.50 dolar,
- platin yüzde 1.44 artışla 867.60 dolar,
- paladyum yüzde 0.56 artışla 2,357.97 dolar düzeyindeydi.