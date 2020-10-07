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    • Ekonomi
    • 07.10.2020 14:45
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    • 07.10.2020 14:45
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    ! ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!

    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. A101 marketler her Perşembe aktüel ürün çeşitlerini sınırlı sayıda stok ile uygun fiyata satışa sunuyor. Kaçırmak istemeyenler önceden inceleyerek alacaklarını belirliyor ve sabah erken saatlerinde markete almaya gidiyor. ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. Peki öne çıkan ürünlerde neler var? Haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel 8 Ekim kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!

    A101 aktüel 8 Ekim kataloğunda elektronikten beyaz eşyaya, araç ürünlerinden hobi ürünlerine, ev tekstilinden çok amaçlı mobilyalara, iç giyimden oyuncaklara, gıdadan hijyen ürünlerine, kişisel bakımdan oyuncaklara kadar daha pek çok ürün çeşidinde uygun fiyat imkanı sunuluyor. Her hafta Perşembe günü satışa sunulan A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde sizler için derledik. İşte A101 aktüel 8 Ekim kataloğu…

    A101 8 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    SEG Çamaşır Makinesi

    Piranha Araç Tipi El Süpürgesi

    4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap

    Tek Fiyat Oto Aksesuarları

    Kadife Saçaklı Salon Halısı

    Pompalı Termos 1,9 L

    Torku 1 Daha Fındık Kremalı Gofret

    Juss Meyveli İçecek Çeşitleri

    Namet Dana Füme Kavurma
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel 8 Ekim kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!