Karabulut, geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre yabancılardan bir pozisyon alma olduğunu ifade ederek, "Beklentim özellikle bu Perşembe günü yabancı pozisyonlarında oldukça artış olabileceği yönünde.

Tabi ki burada daha kalıcı olabilmeleri için yüklü miktarda gelmeleri gerekiyor" açıklamasını yaptı.