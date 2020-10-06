Yabancıların genellikle BIST 30 hisselerinde alım yaptığını söyleyen Yeliz Karabulut, "Özellikle burada bankalar lehine bir hareketlenme alınan kararlarla ilerleyen zamanlarda görebiliriz.
Muhtemelen bu Perşembe ki verilerde yabancıların aldıkları pozisyonlar oldukça pozitif olabilir. Aktif rasyo ya da daha fazla ikna edilmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların pozisyonları daha da artabilir" diyerek borsada yatırım yapacaklara tavsiyeler verdi.
Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş devam ederken, pandemi döneminde çıkış yapan yabancı yatırımcıların da dönmeye başladığı gözlemleniyor.
Uzmanlar, yabancıların dönüşünün özellikle banka hisselerinde olumlu hava estirdiğini belirtiyor.
A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut, 'Piyasalarda yabancıların hisse ve tahvile talep artışı var mı?' sorusuna yanıt verdi.
Karabulut, geçtiğimiz haftaki verilere göre yabancı pozisyonlarında kısmi bir hareketlilik gördüğünü ifade ederek, "Aktif rasyo ya da daha fazla ikna edilmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların pozisyonları daha da artabilir" dedi.
Karabulut, geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre yabancılardan bir pozisyon alma olduğunu ifade ederek, "Beklentim özellikle bu Perşembe günü yabancı pozisyonlarında oldukça artış olabileceği yönünde.
Tabi ki burada daha kalıcı olabilmeleri için yüklü miktarda gelmeleri gerekiyor" açıklamasını yaptı.